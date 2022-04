Patna News: शराब पीते कार्यपालक अभियंता का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच; इंजीनियर बोले- बेबुनियाद हैं आरोप  

बिहार के पटना में एक कार्यपालक अभियंता का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। उन्हें नोटिस देकर बुलाया जाएगा। इंजीनियर ने आरोपों को गलत बताया है।

Sneha Baluni वरीय संवाददाता,पटना Sun, 01 May 2022 06:39 AM

