चिराग के जाते ही पहुंचे पशुपति पारस के काफिले पर पथराव, लोगों ने किया विरोध; लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़

चिराग पासवान के जाने के बाद पहुंचे पशुपति पारस का लोगों ने बहिष्कार किया। उनके काफिले पर पथराव किया गया। लोगों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे वहां भगदड़ मच गई।

संवाद सूत्र,मोकामा Sneha Baluni Sun, 17 Apr 2022 06:37 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.