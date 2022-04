बिहार में 25 फीसदी बिजली की चोरी रोकने को एसटीएफ गठित, इंजीनियर और कर्मियों की होगी तैनाती; पढ़ें कंपनी की रणनीति

बिहार में बिजली की चोरी रोकने के लिए कंपनी ने रणनीति बनाई है। कंपनी ने सर्किल स्तर पर एसटीएफ गठित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा इंजीनियर और कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा।

