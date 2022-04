बिहार: 23 अप्रैल को होगी सभी अंचलों के कामकाज की जांच, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तय करेगा फॉर्मेट; उसी दिन देनी होगी रिपोर्ट

बिहार में 23 अप्रैल को सभी अंचलों के कामकाज की जांच की जाएगी। मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश के तहत अंचल कार्यालयों में लोगों की परेशानियों की जांच की जाएगी। नोडल अधिकारी रिपोर्ट एकत्रित करेंगे।

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Fri, 15 Apr 2022 01:24 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.