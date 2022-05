बिहार: नए सत्र में पहली से आठवीं तक के बच्चों को दी जाएंगी पौने दो करोड़ किताबें, मई के पहले हफ्ते में छात्रों के खाते में आएंगे 416 करोड़

बिहार के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें दी जाएंगी। प्रकाशकों को किताबें छापने का निर्देश दिया गया है। मई के पहले हफ्ते में बच्चों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे

Sun, 01 May 2022 10:51 AM

Sneha Baluni हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sun, 01 May 2022 10:51 AM

इस खबर को सुनें