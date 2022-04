आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की बाढ़ से निपटने की तैयारी, 15 जून तक चिह्नित होंगी तेजी से जलस्तर बढ़ने वाली नदियां; टास्क फोर्स भी बनेंगी

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Fri, 22 Apr 2022 01:32 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.