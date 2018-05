बड़ा हादसा टलाः पटना-कोटा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, कोई यात्री हताहत नहीं

बिहार से लौट रही पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। ट्रेन की स्पीड काफी कम होने के कारण किसी भी यात्रियों को नुकसान नहीं हुआ।

बताते चलें कि पटना से कोटा एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 23233 अप रविवार को रात करीब 12:00 बजे पटना से वापस आ रही थी। फैजाबाद जनपद के पटरंगा स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर तेज आवाज के साथ ट्रेन थम गई। ट्रेन के पहिए पटरी से उतर गए थे। ट्रेन की स्पीड काफी कम थी इसलिए बाकी डिब्बे सुरक्षित रहें।

Engine of Patna-Kota Express derailed last night after it hit a tree which had fallen on the railway track due to thunderstorm, near Barabanki's Dariyabad; No casualties reported. pic.twitter.com/3MULLGirgh