बिहार पहुंचा ओमिक्रॉन, पटना के आईएएस कालोनी में मिला पहला मरीज, जिला प्रशासन सतर्क, शुरू होगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Fri, 31 Dec 2021 06:16 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.