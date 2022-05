Patna Iskcon Temple: बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, जानें मंदिर की खासियत

दो एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इसके गर्भगृह में एक साथ पांच हजार लोग बांके-बिहारी सहित अन्य विग्रहों (मूर्तियों) का दर्शन-पूजन कर सकेंगे। मंदिर के वास्तुकार पीयूष वी सोमपुरा हैं।

इस खबर को सुनें