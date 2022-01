हिंदी न्यूज़ बिहार पटना में डॉक्टर ने लगवाए कोरोना के 5 टीके! पैन से 2 और आधार कार्ड से 3 डोज लेने के सर्टिफिकेट आए सामने

पटना में डॉक्टर ने लगवाए कोरोना के 5 टीके! पैन से 2 और आधार कार्ड से 3 डोज लेने के सर्टिफिकेट आए सामने

वरीय संवाददाता ,पटना Ajay Singh Mon, 17 Jan 2022 09:15 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.