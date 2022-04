पटना: औचक निरीक्षण को पहुंचे डीएम को ड्यूटी से गायब मिले कर्मचारी, तीन का वेतन रोका; अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह औचक निरीक्षण के लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पहुंचे। यहां उन्हें तीन कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब मिले। उन्होंने तीनों की एक दिन की सैलरी रोकी।

इस खबर को सुनें