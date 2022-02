बिहार: अब पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान, गांवों में लोन लेना होगा आसान; बसावट की मैंपिंग करेंगे ड्रोन

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Mon, 07 Feb 2022 08:25 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.