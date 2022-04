Lakhisarai News: पंचायत का तुगलकी फरमान, छेड़खानी के आरोपी से चटाया थूक, उठक-बैठक भी कराया

महिला से छेड़खानी के आरोप में एक अधेड़ को पंचायत की भरी सभा में थूक चटवाया गया।अधेड़ से थूक चटवाने का न सिर्फ वीडियो वायरल हुआ है,बल्कि पंचायत में लिए गए फैसलों को प्रोसिडिंग में भी जिक्र किया गया है।

लखीसराय हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 09 Apr 2022 06:02 PM

