बिहार औरांगाबाद पंचायत चुनाव: कर्मा भगवान पंचायत से वीरेन्द्र पासवान, इब्राहिमपुर से बृजमोहन कुमार सिंह, खैरा बिंद से सुजीत कुमार तो पडरावां से अनिल पासवान बने मुखिया Published By: Sudhir Kumar Sun, 26 Sep 2021 02:07 PM लाइव हिन्दुस्तान,पटना

