बिहार: अब मुख्यालय से होगी नल-जल योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, आपूर्ति बाधित होते ही जूनियर इंजीनियर को भेजी जाएगी सूचना

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Sun, 06 Mar 2022 12:42 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.