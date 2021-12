हिंदी न्यूज़ बिहार ओमिक्रॉन का खतरा: सदर अस्पताल में शुरू हुआ प्लांट, मरीजों को अब बेड पर ही मिलेगा ऑक्सीजन, इस तकनीक पर करता है काम

ओमिक्रॉन का खतरा: सदर अस्पताल में शुरू हुआ प्लांट, मरीजों को अब बेड पर ही मिलेगा ऑक्सीजन, इस तकनीक पर करता है काम

हिन्दुस्तान संवाददाता,नवादा Sneha Baluni Tue, 21 Dec 2021 11:41 AM

Your browser does not support the audio element.