अब हर महीने अपने कामकाज का ब्योरा देंगे अधिकारी, कैबिनेट ने जारी किया निर्देश; अपर मुख्य सचिव ने विभागों को भेजा पत्र

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Sun, 27 Feb 2022 06:45 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.