Bihar Flood: नीतीश कुमार ने कहा- हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार

बिहार में आई बाढ़ की पूरी स्थिति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं मोतिहारी के बाढ़ प्रभावित इलाकों हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मंगलवार को सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 25 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य चलाया जा रहा है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस आपदा की घड़ी में सबको साथ मिलकर पीड़ितों को राहत पहुंचाने की जरूरत है।

सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि SDRF & NDRF की टीम ने बाढ़ प्रवाभित क्षेत्र से करीब सवा लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। इन लोगों के लिए 199 राहत शिविर केंद्र और 76 सामुदायिक रसोईघर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा हर जिले में बाढ़ पीड़ितों को छह हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा जो सीधे उनके बैंक के खाते में चला जाएगा।

