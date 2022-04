जदयू में नीतीश कुमार ही 'सुप्रीम', पार्टी कार्यक्रम में लगेगी सिर्फ सीएम की तस्वीर

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा है कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा किसी और की तस्वीर नहीं लगेगी।

