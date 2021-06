'परिस्थितियों के सीएम हैं नीतीश कुमार' कहकर फंसे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडेय, पार्टी ने भेजा नोटिस

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडेय को पार्टी की अनुशासन कमेटी ने नोटिस भेजा है। पांडेय लगातार सीएम नीतीश पर टिप्पणी कर रहे थे। जिसपर पार्टी ने एक्शन लिया है। वहीं जेडीयू ने उनके बयान का कड़ा रुख अपनाया था।

बीजेपी एमएलसी ने कहा था, 'नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मेरे नेता नहीं हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सच बोलने की सजा मिली थी। मेरा महागठबंधन से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं केवल बीजेपी का नेता हूं। नीतीश 2009 के शराब घोटालेबाज हैं।'

Bihar BJP's disciplinary committee has served a show-cause notice to party MLC Tunna Pandey for making a controversial remark on Chief Minister Nitish Kumar after the JDU took a strong stand against his remarks.