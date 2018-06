मुंबई में भर्ती लालू को नीतीश ने किया कॉल, पूछे हालचाल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू यादव को फोन करके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। लालू यादव अभी मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करा रहे हैं।नीतीश कुमार का फोन करना बिहार में एक नए सियासी समीकरण का संकेत माना जा रहा है। जेडीयू-राजद-कांग्रेस महागठबंधन से अलग होने और बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश ने पहली बार लालू से करीबी दिखाई है।

#Bihar Chief Minister Nitish Kumar called RJD Chief Lalu Prasad Yadav to inquire about his health. Lalu Prasad Yadav is undergoing treatment at Asian Heart Institute in #Mumbai. (File pics) pic.twitter.com/BWqA3PhaiK