नौ महीने पहले नालंदा से लापता महिला बनारस में मिली, अपना घर आश्रम ने परिवार से मिलाया

बिहार के नालंदा से नौ महीने पहले लापता हुई महिला का अपने बेटे से मंगलवार को सुखद मिलन हुआ। नालंदा से लापता हुई महिला भटकते हुए बनारस पहुंच गई। यहां अपना घर आश्रम ने महिला को परिवार से मिलाया।

