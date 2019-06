मुजफ्फरपुर में 'मौत' का तांडव जारी, NHRC ने बिहार सरकार और केंद्र को जारी किया नोटिस

बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अब तक करीब 100 से अधिक बच्चों की मौत मस्तिष्क ज्वर की वजह से हो चुकी है। इस मामले पर अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और सरकार को नोटिस जारी किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण होने वाली मौतों की विस्तृत रिपोर्ट के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया।

आयोग ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस/ एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (NPPCJA) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा है।

