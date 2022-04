Nawada news: बालू राजस्व घोटाले में पूर्व विधायक कौशल यादव व पूर्व एमएलसी सलमान पर आरोप गठित

पूर्व विधायक कौशल यादव और पूर्व विधान पार्षद सलमान रागीव शुक्रवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में उपस्थित हुए। यहां अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार अविनाश ने सभी अभियुक्तों पर आरोप का गठन किया।

नवादा हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 08 Apr 2022 09:14 PM

