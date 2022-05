Nalanda news: मिठाई दुकानदार ने रची थी लूट की साजिश, 11 दिन बाद पकड़े गये 2 बदमाश

डीएसपी ने बताया कि शेखपुरा जिला के बरबीघा निवासी स्वर्ण व्यवसायी गोपालबाद में दुकान चलाते हैं। 20 अप्रैल की शाम दुकान बंद कर घर लौट रहे थे।उसी दौरान बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया।

इस खबर को सुनें