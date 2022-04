Muzaffarpur News: चलती ट्रेन में बच्चे का जन्म, डॉक्टर के इंतजार में एक घंटे तक प्लेटफॉर्म पर दर्द से तड़पती रही महिला; यात्रियों ने जताया आक्रोश

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक महिला ने चलती ट्रन में बच्चे को जन्म दिया। यात्रियों ने इसकी सूचना रेलकर्मियों को दी। इसके बावजूद डॉक्टर टाइम पर नहीं पहुंचे और महिला दर्द से एक घंटे तक तड़पती रही।

कार्यालय संवाददाता,मुजफ्फरपुर Sneha Baluni Sat, 16 Apr 2022 07:59 AM

