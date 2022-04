मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में क्यों होता है चमकी बुखार? जीनोमिक्स जांच से पता लगाएगी एम्स की टीम, 19 गांवों में लगाए हीट सेंसर

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले और उसके आसपास चमकी बुखार होने के कारण का एम्स की पांच सदस्यीय टीम पता लगाएगी। टीम ने जांच शुरू कर दी है। उनका कहना है कि इसका एक बड़ा कारण गर्मी हो सकता है।

वरीय संवाददाता,मुजफ्फरपुर Sneha Baluni Thu, 14 Apr 2022 06:44 AM

