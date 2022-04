Muzaffarpur news: खुले नाला में गिरा छात्र, थाने में घुसकर कारोबारियों ने किया हंगामा, लाठीचार्ज कर पुलिस ने बाहर निकाला

व्यवसायियों ने छात्र को सड़क पर लेटाकर पहले मोतीझील में हंगामा किया गया। इसके बाद नारेबाजी करते नगर थाने पहुंचे। थाने में घुसकर जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों ने काफी समझाया, लेकिव वो नहीं माने।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 09 Apr 2022 11:10 PM

