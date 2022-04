Muzaffarpur News: चार युवकों ने किशोरी को अगवा कर किया गैंगरेप, फिर पिलाया जहर; पोखर में बेहोश मिली युवती

मुजफ्फरपुर में चार युवकों ने एक किशोरी का अपहरण करके गैंगरेप किया। इसके बाद उसे जहर पिलाकर पोखर में फेंक दिया। पिता के बयान के आधार पर हत्या और गेंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई है।

