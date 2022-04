मुजफ्फरपुर कांड: ब्रजेश ठाकुर पर चार्जशीट, आरएस ठाकुर समेत पांच होंगे गिरफ्तार

बालिकागृह कांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे ब्रजेश ठाकुर पर पुलिस ने स्वाधार गृह कांड में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें स्वाधार गृह में आवासित 11 महिलाएं और चार बच्चों को गायब कर देने का आरोप है।

