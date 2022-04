बगहा में 15 हजार घूस लेने मुखिया गिरफ्तार, योजना अपलोडिंग के नाम पर वार्ड सदस्यों से मांगी थी रिश्वत

बगहा-1 की बांसगांव मझंरिया पंचायत का मुखिया ब्रजेश राम अनुमंडल में निगरानी का 16वां शिकार बना। निगरानी की टीम ने बगहा अनुमंडल क्षेत्र से 15 घूसखोर अधिकारी-कर्मी व एक मुखिया को गिरफ्तार कर चुकी है।

पश्चिम चंपारण हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 08 Apr 2022 08:45 PM

