भारत-नेपाल के बीच आना-जाना बंद: नेपाल में भी बढ़ा कोरोना, भारतीयों से मांग रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

भारत-नेपाल के बीच आना-जाना बंद: नेपाल में भी बढ़ा कोरोना, भारतीयों से मांग रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट

जोगबनी (अररिया)। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि Malay Ojha Mon, 17 Jan 2022 06:05 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.