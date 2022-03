बिहार में अब मोबाइल से ऑन और ऑफ होंगे सरकारी नलकूप, अधिकारियों को बैठे-बैठे मिलेंगी सारी जानकारियां

हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना Sneha Baluni Sat, 12 Mar 2022 09:42 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.