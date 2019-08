Mob Lynching in Bihar: बच्चा चोरी के आरोप में पीट-पीट कर हत्या, 23 गिरफ्तार

बिहार में पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर की गयी हत्या के आरोप में पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक ने यहां बताया कि मोहम्मदपुर गांव के निकट एक विक्षिप्त की कुछ लोगों ने बच्चा चोर होने का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडे से जमकर पिटायी कर दी।

इस घटना में उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि मृतक के हाथ पर कृष्णा मांझी गुदा हुआ है और उसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। गरिमा मल्लिक ने बताया कि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Patna: A person who was thrashed by a mob on suspicion of being a child lifter yesterday, died in hospital today. Garima Malik, SSP Patna says, "today an incident of mob lynching has been reported from Naubatpur. Police responded immediately & we have arrested 22 persons." #Bihar pic.twitter.com/PhXsGUAzFw