दो माह से नहीं मिल रही मनरेगा मजदूरी: मजदूरों की संख्या 1 लाख 91 हजार 619; मिट्टी कटाई, पौधरोपण व आवास योजना हो रही प्रभावित

जिले में मनरेगा अंतर्गत अगर मजदूरों की स्थिति और संख्या देखी जाए तो वितीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा अन्तर्गत जॉब कार्डधारी की संख्या 1 लाख 91 हजार 619 थी। इस कार्डधारी के लिए इस वितीय वर्ष में 36 लाख 9

Wed, 04 May 2022 07:50 AM

Swati Kumari संवाददाता,बेगूसराय Wed, 04 May 2022 07:50 AM

इस खबर को सुनें