हिंदी न्यूज़ बिहार Bihar news: नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे अटकलों पर मंत्री संजय झा ने लगाया विराम, कहा- 2025 तक रहेंगे सीएम

Bihar news: नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे अटकलों पर मंत्री संजय झा ने लगाया विराम, कहा- 2025 तक रहेंगे सीएम

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 24 Apr 2022 10:12 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.