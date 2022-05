बिहार में अवैध संबंध का आरोप लगा विवाहित महिला को खंभे से बांधकर पीटा

थानाध्यक्ष निर्मल कुमार ने बताया कि पीड़तिा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़तिा के पति दीपक राम, ससुर शिवपूजन राम, केदार राम, धीरेंद्र राम, नारायण राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

इस खबर को सुनें