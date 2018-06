बिहार : नक्सलियों ने किसान की गोली मारकर हत्या की

खैरा के हरणी में नक्सलियों द्वारा एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात करीब आधा दर्जन नक्सली ने गांव के रीतलाल यादव के घर पहुंचे और उनके पुत्र को कब्जे में लेकर रीतलाल को बाहर बुलाया। इसके बाद घर के समीप ही लगभग 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी।

Jamui: Man killed by Naxals in Khaira Police Station limits on suspicion of being a Police informer. #Bihar