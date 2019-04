युवक से ढाई लाख रूपए छीनकर बाईक से 100 मीटर तक घसीटा, VIDEO वायरल

बिहार के वैशाली में बैंक से लोन का रुपया लेकर जा रहे युवक से ढाई लाख रुपए की छिनतई का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। यह दिल दहलाने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसमें अपराधियों ने युवक को सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गए। मौके पर अभी पुलिस पहु्ंच गई है।

#WATCH Bihar: A man was dragged behind bike after two unidentified bike-borne miscreants snatched Rs. 2.5 lakh from him in Hajipur, earlier today. pic.twitter.com/Gnwkxe1de6