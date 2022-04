बिहार में भी बदलेगा कांग्रेस का कप्तान, मदन मोहन झा से लिया इस्तीफा, इन्हें मिल सकती है कमान

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से मदन मोहन झा ने आज इस्तीफा दे दिया है। वे फिलहाल दिल्ली में हैं। उनपर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बना हुआ था।

लाइव हिन्दुस्तान,पटना Sneha Baluni Thu, 14 Apr 2022 01:39 PM

