बिहार: एक्सिस बैंक की कैश वैन से 52 लाख रुपये की लूट, गार्ड को मारी गोली

बिहार के मुजफ्फरपुर-सारण हाईवे पर पोखरैरा टोल प्लाजा के पास बारह बजे स्कोर्पियों सवार बदमाशों ने एक्सिस बैंक की कैश वैन से 52 लाख रुपये लूट लिए।

Muzaffarpur: 52 lakhs looted from a cash van by unidentified persons who also shot at its guard in Sarai area. Guard Binod Singh admitted to hospital. Two live cartridges recovered. More details awaited. #Bihar pic.twitter.com/UrWmoa7ayB