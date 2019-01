बिहार में राजद नेता की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को फूंका

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) के गृहजिले नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात अपराधियों ने व्यवसायी व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) (RJD) नेता इंदल पासवान (indal paswan) की गोली मार कर हत्या कर दी। पासवान की हत्या से नाराज लोगों ने जमकर बवाल मचाया और एक घर में आग लगा दी तथा दो संदिग्धों को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया।

#Bihar: Local RJD leader was shot dead in Deepnagar police limits, in Nalanda, yesterday. Locals attacked and set fire to the house of the accused. SDPO, Nalanda says, "He was shot dead due to personal enmity. We are investigating the matter." pic.twitter.com/1NCNNEp9UA