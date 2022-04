शराबबंदी: गले की फांस बना मद्य निषेध हेल्पलाइन नंबर, झूठी होती हैं 70 से 80 फीसदी शिकायतें; पुलिस को आधे घंटे में देनी होती है रिपोर्ट

बिहार में मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब यही नंबर पुलिस के गले की फांस बन गया है। पुलिस का दावा है कि ज्यादातर शिकायत झूठी होती हैं।

