Liquor ban in Bihar: बिहार-झारखंड का बड़ा शराब माफिया संजय यादव गिरफ्तार, दर्जनों शराब के मामले हैं दर्ज

संजय यादव झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया का रहने वाला है। वह शराब का बिहार व झारखंड का एक बड़ा सप्लायर बताया जाता है। उसके विरुद्ध अकबरपुर व गोविन्दपुर थाना में शराब से जुड़े दो मामले दर्ज हैं।

नवादा हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 10 Apr 2022 10:54 PM

