कोरोना जांचः चार सौ लोग मोबाइल मैसेज में थे निगेटिव, रिपोर्ट में निकले पॉजिटिव, समझिए- क्या हुई लापरवाही

वरीय संवाददाता,पटना Sudhir Kumar Tue, 11 Jan 2022 11:11 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.