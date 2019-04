छह महीने के बाद ही महागठबंधन में लौटना चाहते थे नीतीश कुमार: तेजस्वी यादव

लालू यादव (Lalu Yadav) के छोटे बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा है कि महागठबंधन छोड़ भाजपा के साथ सरकार बनाने के 6 महीने बाद ही नीतीश कुमार महागठबंधन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। लालू यादव ने अपनी किताब 'गोपालगंज टु रायसीना: माइ पॉलिटिकल जर्नी' में दावा किया है कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में आना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने दूत प्रशांत किशोर को मेरे पास भेजा था। लेकिन, मैंने मना कर दिया था।

Tejashwi Yadav on Nitish Kumar wanted to rejoin mahagatbadhan says Lalu in upcoming book: I say this with full responsibility, Nitish Kumar made many attempts to get back and ally with us, he tried many different approaches, that also within 6 months of returning to NDA pic.twitter.com/gdGJTFaP0b