लालू की जान को खतरा, भाजपा सरकार साजिश कर रही: राबड़ी देवी

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जान को खतरा है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन भाजपा को पता होना चाहिए कि अगर गरीब-गुरबा सड़क पर उतर गया तो अंजाम बुरा होगा।

उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नियम के अनुसार अस्पताल में इलाजरत लालू प्रसाद हर शनिवार तीन लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन लेकिन भाजपा सरकार ने अब शनिवार को भी होने वाली मुलाकात पर रोक लगा दी है। इसके पहले बेटे को भी उनसे नहीं मिलने दिया।

Rabri Devi: Tejashwi went to meet Lalu ji today but wasn't allowed. Ppl of Bihar&Jharkhand will take to roads if anything happens to him.If state&Central govt want to kill him by poisoning, if they want to kill entire Lalu family,they can do that, but this dictatorship won't work pic.twitter.com/7iLGqYpRYV