सुषमा स्वराज के निधन पर लालू यादव ने जताया शोक, ट्वीट कर लिखी ये बात

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किये गए ट्वीट में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा गया है कि वह एक प्रखर वक्ता और प्रभावशाली सांसद थीं। ट्विटर पर आज पोस्ट किये गए शोक संदेश में कहा गया है कि राजद अध्यक्ष लालू यादव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता श्रीमती स्वराज के आकस्मिक निधन से दुखी और ममार्हत हैं।

Deeply saddened at the passing away of Smt #SushmaSwaraj ji. An effective orator, parliamentarian & leader, she will forever be missed. My deepest condolences and prayers.