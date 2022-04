लालू प्रसाद की पटना वापसी में लग सकता है कुछ और समय, जानें RJD प्रमुख के डिस्चार्ज पर क्या बोलीं मीसा भारती

लालू प्रसाद के एक या दो दिन में पटना लौटने की संभावना नहीं है। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व रेल मंत्री अभी भी विभिन्न बीमारियों से उबर रहे हैं और डॉक्टरों से मंजूरी मिलने के बाद ही यात्रा करेंगे।

