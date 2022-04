लखीसरायः छेड़खानी को लेकर दो गांव आमने-सामने, जमकर पत्थरबाजी

लखीसराय में शुक्रवार की रात महिलाओं से छेड़खानी के आरोप में दो गांव आमने-सामने हो गए। पहले छेड़खानी के आरोपी युवकों के साथ मारपीट हुई। उसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया।

